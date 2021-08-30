Игрок сборной России по пляжному футболу рассказал, что может быть лучше победы на ЧМ

Игрок сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров рассказал, что может быть лучше победы на домашнем чемпионате мира.

«Наверное, когда пляжный футбол станет олимпийским, потому что на данный момент чемпионат мира — высшее достижение в пляжном футболе. Пока это максимальное, что есть. Домашний чемпионат мира, победа, золото - это основное в истории», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Макарову 34 года, в составе сборной России он провел все три победных чемпионата мира (2011, 2013, 2021).

Ранее сообщалось, что сборная России в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу.

В финале россияне оказались сильнее сборной Японии со счетом 5:2. Голы в составе российской команды забили Федор Земсков, Юрий Крашенинников (дубль), Андрей Новиков и Артур Папоротный.

Бронзовым призером чемпионата мира стала команда Швейцарии, которая в упорном и результативном матче обыграла команду Сенегала со счетом 9:7.