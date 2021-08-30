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Еще один футболист прибыл в расположение сборной России

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Reuters

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Миранчук в нынешнем сезоне провел два матча в чемпионате Италии.

Первый матч под руководством Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против сборной Хорватии. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о том, кто должен быть новым капитаном сборной России по футболу.

Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех турнирах, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провел 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем чемпионате Европы — 2020.

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