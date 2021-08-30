Черлидерша — об отказе «Ак Барса» от группы поддержки: скоро паранджу на всех наденете?

Одна из самых известных чирлидерш КХЛ Ульяна Тригубчак жестко раскритиковала «Ак Барс» за отказ от черлидерш на матчах.

«Шел 21 век, мы откатывались в прошлое как могли. Вроде вот только была в Казани и хвалила их отдел маркетинга, и тут такое. Кто не в курсе, «Ак Барс» решил отказаться от группы поддержки. А на фоне того, что происходит сейчас в Афганистане, такие решения со стороны «Ак Барса» — это вообще какой-то кринж.

Татарстан, а вы скоро паранджу на всех наденете? Или это вы так ждете прихода «Талибана» (организация запрещена в России)?» — написала Тригубчак в Instagram.

Напомним, ранее «Ак Барс» прекратил сотрудничество с группой поддержки Bars Angels. Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Казани в новом сезоне будут проходить без танцев девушек.

В сезоне Континентальной хоккейной лиги 2020/21 «Ак Барс» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков в 60 матчах. В плей-офф казанский клуб вылетел на стадии полуфинала, проиграв в серии «Авангарду» со счетом 3:4.