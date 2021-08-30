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Тренер «ПСЖ» прокомментировал дебют Месси за клуб

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал дебютный за французский клуб матч нападающего Лионеля Месси.

«Лео был хорош. Он все еще далек от своей лучшей формы, но он хорошо тренируется и наберет топовые кондиции после международного перерыва», — цитирует Почеттино RMC Sport.

Напомним, в матче четвертого тура чемпионата Франции сезона-2021/2022 «ПСЖ» одержал победу над «Реймсом» со счетом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

23 августа Месси приступил к тренировкам с командой после возвращения из Барселоны.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее Лионель Месси дебютировал за «ПСЖ».

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Футбол. Чемпионат Франции
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