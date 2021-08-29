Месси дебютировал за «ПСЖ » в матче с «Реймсом»

Лионель Месси дебютировал за «ПСЖ». В матче третьего тура Лиги 1 аргентинец заменил Неймара на 66-й минуте.

На данный момент счет 2:0 в пользу парижского клуба, дубль оформил Килиан Мбаппе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

23 августа Месси приступил к тренировкам с командой после возвращения из Барселоны.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Месси впервые включен в заявку «ПСЖ» на матч Лиги 1.