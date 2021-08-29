Полузащитник «Ростова» перешел в клуб АПЛ

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн арендован клубом английской Премьер-лиги «Норвичем» до конца сезона-2021/22 с правом выкупа. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

«Желаем Матиасу успешного сезона в Англии!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Ростова».

Матиас Норманн продолжит этот сезон в «Норвиче»



Норвежец арендован @NorwichCityFC до конца сезона 21/22 с правом выкупа.



Желаем Матиасу успешных игр в Англии! — Football Club Rostov (@rostovfc) August 29, 2021

«Норвич» проиграл на старте нынешнего чемпионата Англии все свои матчи, правда, команде не повезло с календарем. Сначала «Норвич» был бит на своем поле «Ливерпулем» (0:3), затем проиграл в Манчестере команде Хосепа Гвардиолы (0:5) и, наконец, в третьем туре уступил дома «Лестеру» со счетом 1:2.

Норвежский футболист перешел в «Ростов» зимой 2019 года из «Брайтона», в составе российской команды 25-летний опорный полузащитник провел 56 матчей (2 гола и 8 голевых передач).

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.