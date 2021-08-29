Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Полиция Москвы составила протокол на агрессивно выяснявших отношения мигрантов 23:53
Российского гонщика Мазепина лишили лучшего круга гонки Гран-при Бельгии 23:47
Адвокат считает задержание в Швейцарии Клюшина было «ловушкой США» 23:42
Сотрудник полиции ограбил чеченца на 30 млн рублей в Москве 23:30
Месси дебютировал за «ПСЖ » в матче с «Реймсом» 23:20
Несколько поляков пытались сломать забор на границе с Белоруссией 23:17
Встречу Зеленского и Байдена повторно перенесли 23:11
Тренер России о праздновании победы на ЧМ: хотелось бы наконец-то поспать 23:03
На 92-м году жизни скончался американский актер Эдвард Аснер 22:51
Полузащитник «Ростова» перешел в клуб АПЛ 22:48
Бесплатная ставка 1000 р.

Макгрегор впервые прошелся после страшного перелома ноги

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Steve Marcus/Reuters

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о процессе восстановления после перелома ноги.

«Сегодня важный день. Я впервые прошелся после операции. Я выдерживаю половину массы своего большого тела! Мне предстоит долгий путь, но я получил стимул. Спасибо всем за постоянную поддержку. Пусть всех вас хранит Господь. Счастливого дня!», — написал Макгрегор в своем Instagram.

Между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Ирландец сразу же после поражения от Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.

Ранее Макгрегор рассказал, как ему обойти Месси в списке Forbes.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Стало известно, когда в России резко наступит осень
Жителей 11 регионов России ждет первый снег в сентябре
«Сделали колоссальную работу»: как Россия стала трехкратным чемпионом мира
Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира
«На помощь никто не придет»: чего ждут американцы от смертоносного урагана «Ида»
К побережью Луизианы пришел сильнейший за 170 лет тайфун
Легендарный регги-певец Ли «Скрэтч» Перри скончался в возрасте 85 лет
Змея укусила ребенка в контактном зоопарке Екатеринбурга
Несколько поляков пытались сломать забор на границе с Белоруссией
Сотрудник полиции ограбил чеченца на 30 млн рублей в Москве
Новости и материалы
Полиция Москвы составила протокол на агрессивно выяснявших отношения мигрантов
Российского гонщика Мазепина лишили лучшего круга гонки Гран-при Бельгии
Адвокат считает задержание в Швейцарии Клюшина было «ловушкой США»
Месси дебютировал за «ПСЖ » в матче с «Реймсом»
Встречу Зеленского и Байдена повторно перенесли
Тренер России о праздновании победы на ЧМ: хотелось бы наконец-то поспать
На 92-м году жизни скончался американский актер Эдвард Аснер
Полузащитник «Ростова» перешел в клуб АПЛ
От бывшего главы Афганистана потребовали вернуть деньги, приобретенные незаконно
Гонка на Гран-при Бельгии стала самой короткой в истории Формулы-1
ДНР: в результате обстрела Украины пострадал мирный житель
Макрон заявил, что диалог с талибами* не означает их признания
В Кремле восхитились победой сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу
Талибы* осудили авиаудар США в Кабуле
Сенатор предупредил о «зашкаливающем» риске повторения событий 11 сентября
Губерниев: после такого сам бог велел футболистам-травникам играть хорошо
Эрдоган заявил о поступлении на вооружение армии Турции новейшего беспилотника
Глушаков поздравил российских пляжников и пригласил в гости в Миллерово
Все новости
Возвращение ABBA, расстрел афганского певца, распад «Отпетых мошенников», Долина против тиктокерши
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
Шариатский анклав, зрелые люди или секта. Все о скандале вокруг экопоселения «Аминовка»
Будущим мусульманским поселком заинтересовался глава СК Бастрыкин
Байден заснул на переговорах? Объясняем, почему это не так
В соцсетях считают, что Байден спал на переговорах — на самом деле он бодрствовал
Самая короткая гонка в истории: Мазепин показал лучший круг в Спа
Пилоты «Формулы-1» проехали 14 км и получили 50% очков
В Кабуле — новый взрыв. Все подробности
Reuters: удар по Кабулу нанесли американские войска
«Война будущего начнется в космосе». Большое интервью Дмитрия Рогозина
Дмитрий Рогозин рассказал «Газете.Ru» о милитаризации космоса
Умер легендарный регги-певец Ли «Скрэтч» Перри
От девочки с лоскутками до супермодели: как Айрис Апфель стала иконой стиля
Самой яркой пожилой даме мира исполнилось 100 лет
«Дед умер в тот день, когда немцы вошли в Луганск»
Сергей Шойгу — о братском народе Украины, новом вооружении и своем деде-драгуне
«Игра в «русскую рулетку»: в США готовятся к удару мощного урагана
Власти Луизианы ждут прихода мощнейшего урагана «Ида» в 16-ю годовщину удара «Катрины»
Вышла боком: старт частной американской ракеты закончился в океане
Запуск ракеты компании Astra с Аляски в третий раз закончился аварией
«Убийца авианосцев». Когда ВМФ России получит ракету «Циркон»
В США испытывают гиперзвуковую ракету, которая медленнее российского «Циркона»
«Пел о том, что не подчинится талибам*»: популярного исполнителя расстреляли в Афганистане
Экс-глава МВД подтвердил, что талибы* убили афганского певца Андараби
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях