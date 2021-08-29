Макгрегор впервые прошелся после страшного перелома ноги

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о процессе восстановления после перелома ноги.

«Сегодня важный день. Я впервые прошелся после операции. Я выдерживаю половину массы своего большого тела! Мне предстоит долгий путь, но я получил стимул. Спасибо всем за постоянную поддержку. Пусть всех вас хранит Господь. Счастливого дня!», — написал Макгрегор в своем Instagram.

Между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Ирландец сразу же после поражения от Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.

Ранее Макгрегор рассказал, как ему обойти Месси в списке Forbes.