Следственный комитет расследует обстоятельства смерти Шишмарева

В Калининграде следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели 23-летнего футболиста. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«По данному факту следственным отделом по Центральному району города Калининграда регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка. Для установления точной причины смерти футболиста назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках доследственной проверки следователи детально выясняют все без исключения обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Александр Шишмарев умер прямо во время матча на стадионе «Балтика» в Калининграде. Вратарь неудачно столкнулся с футболистом и потерял сознание. Предварительная причина смерти вратаря — у него запал язык и он задохнулся.

Сообщается, что на место инцидента прибыла скорая, врачи в течение часа пытались спасти жизнь Александра, однако он скончался.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что виновные в смерти Шишмарева понесут наказание.