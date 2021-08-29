Опубликована запись разговора Роналду за несколько часов до перехода в «МЮ»

В интернете появилась запись разговора португальского форварда Криштиану Роналду за несколько часов до перехода в «Манчестер Юнайтед». В беседе он подтверждает своему собеседнику, что в самое ближайшее время перейдет в один из клубов из Манчестера.

«Сделка очень близка, мы закроем ее сегодня или завтра, «Юнайтед» или «Сити». Оба претендуют на меня», — сказал Роналду в аудиозаписи, которая опубликована в Twitter Futimas.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Роналду перешел в свой предыдущий клуб — «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Ранее сообщалось, что пост «МЮ» о возвращении Роналду установил рекорд среди спортивных клубов.