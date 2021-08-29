Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Жертвами взрыва в Кабуле стали шесть человек 17:43
Шойгу поделился воспоминаниями о своем деде, умершем в 1942 году 17:41
Президент Калининградской федерации футбола рассказал, когда пройдут похороны Шишмарева 17:35
Джастин Бибер побил рекорд Spotify по количеству слушателей в месяц 17:32
В Петербургской кондитерской нашли изуродованное тело продавщицы 17:31
СМИ: удар США в Кабуле был нацелен против смертника, планировавшего взорвать аэропорт 17:24
В Госдуме уверены, что тренер Украины с помощью политических заявлений борется... 17:23
На «АрМИ-2021» установили свыше 20 мировых рекордов 17:17
Президент Бразилии видит перед собой три сценария: смерть, тюрьма или переизбрание 17:11
Байден встретит тела 13 военных, погибших из-за теракта в аэропорту Кабула 17:08
Бесплатная ставка 1000 р.

Опубликована запись разговора Роналду за несколько часов до перехода в «МЮ»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jon Super/AP

В интернете появилась запись разговора португальского форварда Криштиану Роналду за несколько часов до перехода в «Манчестер Юнайтед». В беседе он подтверждает своему собеседнику, что в самое ближайшее время перейдет в один из клубов из Манчестера.

«Сделка очень близка, мы закроем ее сегодня или завтра, «Юнайтед» или «Сити». Оба претендуют на меня», — сказал Роналду в аудиозаписи, которая опубликована в Twitter Futimas.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Роналду перешел в свой предыдущий клуб — «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Ранее сообщалось, что пост «МЮ» о возвращении Роналду установил рекорд среди спортивных клубов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Война будущего начнется в космосе». Большое интервью Дмитрия Рогозина
Дмитрий Рогозин рассказал «Газете.Ru» о милитаризации космоса
В Кабуле — новый взрыв. Все подробности
Reuters: удар по Кабулу нанесли американские войска
Вышла боком: старт частной американской ракеты закончился в океане
Запуск ракеты компании Astra с Аляски в третий раз закончился аварией
Новый гражданский лайнер МС-21 начнет выполнять регулярные рейсы в следующем году
Тренер погибшего вратаря рассказал, как он боролся за жизнь подопечного
Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирного населения в Орловской области
Шойгу оценил угрозу со стороны Украины
Новости и материалы
Жертвами взрыва в Кабуле стали шесть человек
Шойгу поделился воспоминаниями о своем деде, умершем в 1942 году
Президент Калининградской федерации футбола рассказал, когда пройдут похороны Шишмарева
Джастин Бибер побил рекорд Spotify по количеству слушателей в месяц
В Петербургской кондитерской нашли изуродованное тело продавщицы
СМИ: удар США в Кабуле был нацелен против смертника, планировавшего взорвать аэропорт
В Госдуме уверены, что тренер Украины с помощью политических заявлений борется за свой пост
На «АрМИ-2021» установили свыше 20 мировых рекордов
Президент Бразилии видит перед собой три сценария: смерть, тюрьма или переизбрание
Байден встретит тела 13 военных, погибших из-за теракта в аэропорту Кабула
В больницах остаются 28 человек, пострадавших при взрывах боеприпасов в Казахстане
Синоптик предупредил москвичей о наступлении «октябрьского холода»
Гладилин: хорватам не нужен Модрич в игре с Россией, им хватит ничьей
Шойгу пошутил о неявке в украинский суд
СМИ: США произвели удар в Кабуле
Все медали российских атлетов в пятый день Паралимпиады в Токио
Умер экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев
В результате ракетного удара по дому в Кабуле погибли два человека
Все новости
«Пел о том, что не подчинится талибам*»: популярного исполнителя расстреляли в Афганистане
Экс-глава МВД подтвердил, что талибы* убили афганского певца Андараби
«Игра в «русскую рулетку»: в США готовятся к удару мощного урагана
Власти Луизианы ждут прихода мощнейшего урагана «Ида» в 16-ю годовщину удара «Катрины»
Ушла на день рождения. Подробности исчезновения школьницы в Башкирии
Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства 15-летней девочки в Питяково
«Это не лечится»: каким людям не стоит водить автомобиль
Страховщики определили типы засыпающих за рулем водителей
«Убийца авианосцев». Когда ВМФ России получит ракету «Циркон»
В США испытывают гиперзвуковую ракету, которая медленнее российского «Циркона»
Расстреливали даже младенцев. Опубликованы документы о карателях – выходцах с Украины
ФСБ рассекретила имена украинцев, причастных к массовым казням во время ВОВ
Умер актер Роман Громадский
Опасные переписки. Как Джонсон пренебрег правилами кибербезопасности
Премьер Великобритании нарушил правила безопасности, используя личный телефон
«Эффект, как от краснухи». Чем опасен коронавирус для новорожденных
Эксперт Роспотребнадзора рассказала о последствиях COVID-19 для беременных
Емкость не главное: как выбрать хороший внешний аккумулятор
В Роскачестве дали рекомендации по выбору пауэрбанка
Рубль держит позиции: насколько курсу хватит устойчивости
Стоит ли ожидать резких взлетов и падений российской валюты на следующей неделе
«Нет паспорта, Кунашир, приплыл»
Япония отказала приплывшему россиянину в политическом убежище
Что известно о кандидатах на пост главы Карачаево-Черкесии
Путин представил трех претендентов на должность руководителя КЧР
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях