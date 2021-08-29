Гладилин: хорватам не нужен Модрич в игре с Россией, им хватит ничьей

Известный футболист и тренер, ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии. Он, в частности, высказался о том, что у российской команды до сих пор не определены капитан и основной вратарь — как ранее заявлял главный тренер сборной Валерий Карпин, ясность с этим наступит за день до игры.

«Я считаю, что это нормально. В сборной новичков нет, все игроки опытные. Для меня обойма примерно ясна, и есть человека три, которые достойны быть капитаном. А вратари сейчас у нас все примерно одного уровня. Конечно, если бы вернулся Акинфеев, не было бы вопросов — он лидер. Но, к сожалению, его нет. А остальные — примерно одного класса. Надо выбирать, кто из них лучше готов психологически. С хорватами нужна психология, нужен уверенный и спокойный вратарь», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Специалист также прокомментировал отсутствие в стане сборной Хорватии капитана команды Луки Модрича. Гладилин выразил мнение, что команда справится и без него, поскольку хорватов в этой игре устроит и ничья.

«Модрич уже не тот, который был на чемпионате мира в России. Он уже в возрасте, идет к завершению карьеры. Его опыт и авторитет, конечно, пригодился бы хорватам, но не сказать, что это будет потеря — особенно на выезде. В домашнем матче — да. Если хорваты играют дома, то Модрич нужен, от него многое зависит в комбинационной игре. А здесь я считаю, что их и ничья устроит. Потеря Модрича — чисто психологическая, потому что это капитан команды, лидер и авторитет. У них достаточно сильная сборная и много квалифицированных футболистов, так что его отсутствие не будет особенно заметно», — заключил Гладилин.

На данный момент сборная Хорватии возглавляет отборочную группу Н с шестью очками. Сборная России набрала такое же количество баллов и по дополнительным показателям идет на второй строчке. Матч между этими командами состоится в Москве в среду, 1 сентября, и начнется в 21.45 мск.

Ранее Гладилин назвал Японию одной из ведущих сборных по пляжному футболу.