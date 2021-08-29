Пост «МЮ» о возвращении Роналду установил рекорд среди спортивных клубов

«Манчестер Юнайтед» в Instagram побил рекорд по количеству лайков среди аккаунтов спортивных клубов. Об этом сообщает Twitter ESPN FC.

Рекордным стал пост английской команды о возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду. К этому моменту публикация набрала более 12,7 млн лайков.

Аналогичный пост в аккаунте «Пари Сен-Жермен» о трансфере аргентинца Лионеля Месси собрал более 8,8 млн лайков.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Роналду перешел в свой предыдущий клуб — «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Ранее стало известно, сколько будет зарабатывать португальский нападающий Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».