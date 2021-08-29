Скончался чемпион СССР в составе минского «Динамо»

Знаменитый советский и белорусский футболист Юрий Пудышев скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщила пресс-служба БАТЭ.

«Легенда советского и белорусского футбола, чемпион СССР в составе минского «Динамо» в 1982 году, в суверенный период он отдал много сил и умений работе в тренерском штабе БАТЭ. А уж ту душевную атмосферу, которую Юрий Алексеевич создавал в коллективе, не забудет никто и никогда», — говорится в сообщении на сайте клуба.

В 1997-2003 годах Пудышев ассистировал Юрию Пунтусу в главной команде «желто-синих». Вместе с БАТЭ он становился двукратным чемпионом Белоруссии (1999, 2002), трехкратным серебряным (1998, 2000, 2003) и бронзовым (2001) призером. С осени-2011 по 2018 год трудился с дублирующим составом БАТЭ, а с 2019-го работал тренером подрастающего поколения — в юношеской команде из игроков 2005 года рождения.

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