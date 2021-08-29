Мостовой — о возвращении Тедеско в «Спартак»: в Европе не нужен, а здесь все карты в руки

Бывший игрок сорной России Александр Мостовой прокомментировал возможное возвращение экс-тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско в столичный клуб.

В Европе никому не нужен, а здесь все карты в руки. У нас всем рады. Настолько все запутанно, что уже никто не знает, пойдет ли на пользу возможное возвращение. Что у нас только в футболе не происходит…

Второе место с Тедеско? Вторые места и с другими тренерами были. С Каррерой было первое место впервые за 16 лет. Ясно, что в памяти остаются последние», — приводит слова Мостового «Чемпионат.com».

Тедеско покинул «Спартак» после сезона-2020/21. Под его руководством красно-белые заняли второе место в РПЛ. Он возглавлял команду с 2019 года.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает десятое место.

Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что красно-белых может возглавить Доменико Тедеско.