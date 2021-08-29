Стало известно, кого Международная федерация плавания чаще тестировала на допинг перед ОИ

Международная федерация плавания (FINA) опубликовала статистику по антидопинговым тестам, проведенным перед Олимпийскими играми — 2020 в Токио.

По данным федерации, в этом году до начала ОИ было взято 2708 проб. В тестировании участвовали 839 пловцов из 69 стран. Подавляющее большинство тестов (более 1500) было проведено в плавании, менее 500 – в водном поло, прыжках в воду, а также у синхронисток и марафонцев.

По количеству внесоревновательных допинг-проб (более 200) на первом месте оказалась Россия, на втором месте – США (более 150), на третьем – Австралия (почти 150).

Непосредственно на Играх было взято 763 проб у 472 спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российский триатлонист Владимир Турбаевский отстранен от соревнований после решения антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего его виновным в нарушении антидопинговых правил в связи с отклонениями показателей в биологическом паспорте.