Дасаев назвал главного претендента на капитанскую повязку в сборной России

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о том, кто должен быть капитаном национальной команды.

«На мой взгляд, Джикия — главный претендент на капитанскую повязку в сборной России. Джикия был вице-капитаном прошлой сборной, сейчас он капитан «Спартака» и, думаю, готов быть основным капитаном новой сборной России.

Георгий отлично знает всех ребят и полностью отдает себе отчет об ответственности, которая ложится на капитана национальной команды. Он опытный боец и абсолютно точно поведет за собой команду, будет двигателем новой сборной», — приводит слова ветерана Sport24.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб национальной сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с итоговым списком футболистов, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Матч со сборной Хорватии состоится в Москве 1 сентября в 21:45 (мск). С Кипром — в Никосии 4 сентября в 19:00 (мск). Встреча с Мальтой пройдет в Москве 7 сентября в 21:45 (мск).