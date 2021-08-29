Слуцкий рассказал, как относится к полученной государственной награде

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал получение медали «100 лет образования ТАССР» от президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Я отношусь к этой награде как к большому авансу! На мой взгляд, я еще ничего не сделал, чтобы получать такую награду. Но буду стараться ее оправдать. Будем стараться воплотить надежды болельщиков.

Пока прошло шесть туров чемпионата России, внутри лидирующей группы плотное распределение, поэтому пока еще ничего непонятно», — приводит слова наставника «Реальное время».

Торжественная церемония прошла в Казанском Кремле и была приурочена ко Дню Республики.

Слуцкий с 2009 по 2016 год тренировал московский ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014). В 2015 — 2016 годах был также главным тренером сборной России.

Ранее Леонид Слуцкий назвал клубы, которые поддержали отмену лимита на легионеров в российском футболе. Специалист заявил, что команда из столицы Татарстана поддержала полную отмену лимита.