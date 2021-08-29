Кокорин не сыграл ни минуты за «Фиорентину» в трех стартовых матчах сезона

Российский форвард итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграл ни минуты за клуб в трех стартовых матчах сезона.

Игрок остался на скамейке запасных в матче Кубка Италии против «Козенцы (4:0), а также в серии А в поединках против «Ромы» (1:3) и «Торино» (2:1).

В последний раз Кокорин выходил на поле в заключительной игре прошлого сезона. Форвард вышел на 15 минут в поединке с «Кротоне» (0:0).

Российский футболист перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Новый сезон итальянской Серии А стартует 21 августа. В первом туре «Фиорентина» на выезде встретится с «Ромой». Матч пройдет 22 августа.

Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

Ранее «Фиорентина» в контрольном матче одержала крупную победу над командой четвертого итальянского дивизиона «Левико Терме» со счетом 9:0.

Россиянин Александр Кокорин на 15-й минуте реализовал пенальти, который сам же заработал. Во втором тайме форвард был заменен.