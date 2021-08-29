Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Одессе радикалы напали на силовиков после ЛГБТ-мараша 08:30
В «Талибане*» заявили, что пакистанские талибы* — забота Пакистана 08:23
Спасение бездомных животных из Афганистана стоило жизни людям 08:22
Гвардиола заявил, что не расстроен сорвавшимся переходом Роналду 08:14
В Башкирии обнаружили тело убитой пятнадцатилетней девочки 08:03
Названы недорогие направления для путешествий в сентябре 08:03
Кокорин не сыграл ни минуты за «Фиорентину» в трех стартовых матчах сезона 07:56
Врачи рассказали, как бороться с коронавирусом в школах 07:46
Наставник «Легии»: ассоциации со «Спартаком» в последние годы... 07:35
В Роспотребнадзоре назвали последствия COVID-19 при беременности 07:34
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Российский паралимпиец Гнездилов с мировым рекордом завоевал золото в толкании ядра

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российский легкоатлет Денис Гнездилов завоевал золото Паралимпиады в толкании ядра среди спортсменов, чей рост не превышает 130 см, установив новый мировой рекорд.

В финальных соревнованиях 34-летний россиянин в последней попытке показал результат 11,16 метра. Вторым стал представитель Ирака Гарра Тнайаш (11,15), третьим - португалец Мигель Монтейро (10,88). Россиянин Дмитрий Душкин занял пятое место (10,39).

В последней попытке Гарра Тнайаш из Ирана толкнул ядро на 11,15 метра, но Гнездилов сумел показать результат 11,16 метра, вновь обновив мировой рекорд.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее в Москву прилетели первые паралимпийцы, которые завершили свои соревнования в Токио.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«У США все авианосцы атомные, а у нас один паровой»
Эксперты: России нужны авианосцы, но она сегодня не может их строить
США приступили к выводу военных из кабульского аэропорта
В Пентагоне заявили о начале эвакуации последних солдат из аэропорта Кабула
Компенсации матерям, доплаты и «гаражная амнистия»: что нового ждать в сентябре
Какие изменения в законах вступят в силу с 1 сентября
Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит с неизвестного номера
Посольство США призвало американцев срочно покинуть аэропорт Кабула
В Роспотребнадзоре назвали последствия COVID-19 при беременности
«Роскосмос» испытает к концу года плазмотрон для сжигания мусора
Новости и материалы
В Одессе радикалы напали на силовиков после ЛГБТ-мараша
В «Талибане*» заявили, что пакистанские талибы* — забота Пакистана
Спасение бездомных животных из Афганистана стоило жизни людям
Гвардиола заявил, что не расстроен сорвавшимся переходом Роналду
В Башкирии обнаружили тело убитой пятнадцатилетней девочки
Названы недорогие направления для путешествий в сентябре
Кокорин не сыграл ни минуты за «Фиорентину» в трех стартовых матчах сезона
Врачи рассказали, как бороться с коронавирусом в школах
Наставник «Легии»: ассоциации со «Спартаком» в последние годы были позитивными
В Бразилии появилась статуя Будды выше статуи Христа на Корковадо
Китай начнет удалять из соцсетей «очерняющий» экономику страны контент
Страны «Большой семерки», Турция и Катар обсудят будущее аэропорта Кабула
На Камчатке вулкан выбросил трехкилометровый столб дыма и пепла
Врач призвал россиян отказаться от «народных» методов лечения простуды
Футболист «Зенита» назвал цель команды в Лиге чемионов
Российская спортсменка рассказала, что раньше ее оскорбляли украинские атлетки
В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность с дождем и до +25°С
Российская биатлонистка рассказала, что выступает на летнем ЧМ ради телевизора
Все новости
«Я буду клоуном вместо Дзюбы»: Карпин рассказал о подготовке сборной к ближайшим играм
Карпин объяснил, как отсутствие Дзюбы повлияет на сборную России
Как сеть суши-баров сдалась под напором националистов
«Ёбидоёби» извинились за рекламу с темнокожим мужчиной
Трагедия повторилась спустя 20 лет: вратарь погиб на поле после столкновения
28 августа 2001 после матча «Анжи» — ЦСКА погиб вратарь Сергей Перхун
«Нет паспорта, Кунашир, приплыл»
Япония отказала приплывшему россиянину в политическом убежище
Очередной мировой рекорд: Россия выиграла золото в толкании ядра. LIVE
Денис Гнездилов выиграл соревнования в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см
Что известно о кандидатах на пост главы Карачаево-Черкесии
Путин представил трех претендентов на должность руководителя КЧР
Умер актер Роман Громадский
День знаний будет теплым
Синоптики рассказали, какой будет погода 1 сентября
«Не боюсь, что обо мне подумают»
Мусульманка рассказала, как должна одеваться женщина
«Двойка» или «незачет»: музыка, ИЗО и физкультура оказались «особенными»
Родителям напомнили о возможности менять систему оценок в школах
Солнечная активность угрожает Земле магнитными бурями
Центр прогноза космической погоды сообщил о серии солнечных вспышек
Что делать школьникам, пока нет детской вакцины от коронавируса
В Минздраве полагают, что ученики находятся в группе риска из-за новых штаммов
Процент доверия: когда вклады снова станут привлекательными
Эксперты оценили перспективы роста ставок по банковским депозитам
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях