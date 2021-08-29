Российский паралимпиец Гнездилов с мировым рекордом завоевал золото в толкании ядра

Российский легкоатлет Денис Гнездилов завоевал золото Паралимпиады в толкании ядра среди спортсменов, чей рост не превышает 130 см, установив новый мировой рекорд.

В финальных соревнованиях 34-летний россиянин в последней попытке показал результат 11,16 метра. Вторым стал представитель Ирака Гарра Тнайаш (11,15), третьим - португалец Мигель Монтейро (10,88). Россиянин Дмитрий Душкин занял пятое место (10,39).

В последней попытке Гарра Тнайаш из Ирана толкнул ядро на 11,15 метра, но Гнездилов сумел показать результат 11,16 метра, вновь обновив мировой рекорд.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее в Москву прилетели первые паралимпийцы, которые завершили свои соревнования в Токио.