Российская спортсменка рассказала, что раньше ее оскорбляли украинские атлетки

Чемпионка мира по пляжному самбо Полина Крупская рассказала об отношениях со спортсменками из Украины, передает Sport24.

«Я считаю, что в спорте все равны. Мы должны показывать, что мы все едины, занимаемся одним делом, политика должна быть вне. Спортсмены из Украины нас сегодня поддержали, это здорово», — заявила Крупская.

В финале Крупская одолела украинку Анастасию Безатосную.

Также Крупская отметила, что в 2016 году атлетки из Украины говорили в ее адрес оскорбления.

«В 2016 году, когда все это начиналось, встречалась с такими же молодыми спортсменками из Украины: они не жали руку, говорили оскорбления. Сейчас они тоже стали понимать, что происходит, все достойно переросли этот момент», — добавила она.

Ранее украинская федерация фигурного катания сообщила, что юниоры с высокой долей вероятности не приедут в Красноярск на этап Гран-при.