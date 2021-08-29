Колосков рассказал, кто может стать новым капитаном сборной России по футболу

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, кто может стать новым капитаном сборной России, передает Sport24.

«Выбор капитана национальной команды — очень тонкое дело. Капитан — это не всегда самый высококлассный игрок команды, он должен быть неформальным лидером, заводящим. По аналогии это может быть Джикия — он капитан «Спартака», один из лидеров сборной России. Думаю, его кандидатура напрашивается», — сказал Колосков.

Валерий Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил свое решение покинуть пост наставника «Ростова».