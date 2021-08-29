Легенда «МЮ» считает, что Роналду не поможет выиграть клубу АПЛ

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о переходе португальского форварда Криштиану Роналду в клуб, передает Sky Sports.

«Не думаю, что подписание Роналду сделает их команду лучше, чем «Челси», которые в прошлом сезоне стали победителями Лиги чемпионов, или «Манчестер Сити», отрывавшимся на 20 очков от преследователей в чемпионате Англии», — сказал Невилл.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Напомним, 36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:2) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Ранее сообщалось, что нападающий Криштиану Роналду принял решение не переходить в «Манчестер Сити» после разговора с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.