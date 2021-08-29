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Футболист «Балтики» поделился подробностями о смерти вратаря Шишмарева

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ФК «Красная Звезда»

Футболист «Балтики» на условиях анонимности рассказал подробности о смерти вратаря любительской команды «Красная Звезда» Александра Шишмарева, передает «Спорт-Экспресс».

«Скорая помощь, сделали все что смогли. Был игровой момент, шел прострел, произошел стык — и все. Я находился в пятнадцати метрах от момента, до конца не видел ничего. Помощь оказали быстро, врачи нашей команды были на месте, они что могли сделали. С одноклубниками на эту тему, мы еще не общались. Все разъехались», — сказал футболист.

Вратарь Шишмарев неудачно столкнулся с футболистом и потерял сознание.

На место инцидента прибыла скорая, врачи в течение часа пытались спасти жизнь Александра, однако он скончался.

Ранее сообщалось, что «Балтика» поможет финансово семье погибшего вратаря любительского клуба «Красная звезда» Александра Шишмарева.

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