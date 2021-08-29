Карпин отреагировал на новость о том, что Жиркова попросили не появляться на базе сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что защитника национальной команды Юрия Жиркова попросили больше не появляться на базе в Новогорске, где он проходил реабилитацию после травмы, передает Sport24.

«Никто не изгонял его. Я узнал про эту ситуацию из интернета, Куличенко переговорил с тренером Жиркова, и они решили, что это не лучший вариант, если они там будут. Это все, что мне сказали», — сказал Карпин.

Жирков продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче группового этапа чемпионат а Европы — 2020 против Бельгии (0:3).

38-летний футболист занимался на одном из двух полей в свободные от тренировок часы.

Жирков провел 105 матчей за национальную сборную России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за петербургский «Зенит» 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи.