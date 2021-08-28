Вернувшиеся в Россию паралимпийцы поделились впечатлениями от Игр в Токио

В Москву прилетели первые паралимпийцы, которые завершили свои соревнования в Токио. Среди них и Альберт Хинчагов, завоевавший золото в толкании ядра. Об этом сообщает Post News. Вернувшиеся спортсмены поделились своими впечатлениями от Игр в Токио.

«Хочется вновь испытать те же эмоции, которые я испытал на пьедестале. Мне говорили, что чемпионат Европы и мира — это не то, что Паралимпиада. Вот теперь я понял, что это такое», — поделился своими эмоциями паралимпийский чемпион Токио Альберт Хинчагов.

«Основные задачи, которые стояли передо мной, я выполнил: улучшил свое время и в принципе, если смотреть со стороны моего тренера, улучшил свою технику. Это самое важное. Я молодой, у меня столько Паралимпиад впереди!» — заявил пловец Павел Куклин.

«Классная паралимпийская деревня. Отличные номера, шикарный вид, все удобно — все санузлы, все доступности. Живешь, как в самом лучшем мире, который приспособлен для инвалидов-колясочников, людей с ограниченными возможностями», — считает легкоатлет Сергей Сокульский.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее 61-летняя представительница России Надежда Пушпашева выиграла бронзовую награду Паралимпийских игр в Токио в настольном теннисе.