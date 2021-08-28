Стала известна зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, сколько будет зарабатывать португальский нападающий Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Новоиспеченный форвард «дьяволов» будет получать 480 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в Английской премьер-лиги (АПЛ). Вторым по зарплате в чемпионате Англии стал нападающий «Челси» Ромелу Лукаку (450 тысяч фунтов в неделю с бонусами). Тройку замкнул Кевин де Брюйне из «Ман Сити» (385 тысяч). Об этом сообщает Daily Mail.

При этом Роналду будет зарабатывать значительно меньше, чем Лионель Месси и Неймар в «ПСЖ». Аргентинец получает миллион фунтов в неделю, а бразилец – 600 тысяч.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Напомним, 36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:2) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Ранее стала известна причина отказа Роналду переходить в «Манчестер Сити».