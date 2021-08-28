Сборная России проводит первую открытую тренировку при Карпине без пяти футболистов

Сборная России ведет подготовку к сентябрьским матчам отборочного цикла ЧМ-2022.

В эти минуты проходит первая открытая тренировка сборной России по футболу после назначения на пост главного тренера Валерия Карпина. В тренировке не принимают участия Андрей Лунёв, Дмитрий Чистяков, а также Денис Черышев и Алексей Миранчук. Все четверо еще не прибыли в расположение команды. Голкипер Маринато Гильерме работает в тренажерном зале по индивидуальной программе, сообщает «Чемпионат».

Встреча с Хорватией состоится 1 сентября в «Лужниках».

Первый матч под руководством Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 числа) и Мальтой (7 сентября).

Ранее стало известно, что футболист мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич пропустит отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2022 года против России.