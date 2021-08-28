Наставник «ПСЖ»: руководство клуба рассказало мне о ситуации с Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Наши президент и спортивный директор уже говорили мне о ситуации с Мбаппе. Сказал ли мне Мбаппе, что он хочет уйти из «ПСЖ»? Нет», — приводит слова Почеттино Marca.

Ранее мадридский «Реал» сообщил «ПСЖ», что они намерены выйти из переговорного процесса по трансферу Килиана Мбаппе, если сделка не будет закрыта до вечера воскресенья.

Мбаппе — самый дорогой игрок мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость нападающего сборной Франции оценивается в €160 млн. Он станет свободным агентом летом 2022-го.

Француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

В качестве футболиста сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.