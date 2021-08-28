ФИФА обязала узбекский клуб выплатить российскому тренеру $1,6 млн

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла решение по делу Андрея Канчельскиса против узбекского футбольного клуба «Навбахор» в пользу российского тренера. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сумма принятых претензий составила более 1,6 миллионов долларов плюс проценты. У «Навбахора» есть 30 дней на осуществление выплат, решение обжалованию не подлежит.

Канчельскис работал в «Навбахоре» с октября 2018 года по июнь 2019-го, в августе того же года он вернулся к исполнению обязанностей главного тренера. В октябре 2020 года он покинул занимаемый пост, причиной стали задолженности по зарплате и невыполнение клубом обязательств по ее выплатам. При Канчельскисе «Навбахор» впервые за 13 лет выиграл бронзовые медали чемпионата Узбекистана.

Ранее Андрей Канчельскис раскритиковал предложение петербургского «Зенита» по лимиту на легионеров. Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев предложил чтобы клубы, имеющие потребность в иностранном футболисте, могли выкупать одно или несколько мест у других команд, которым не нужны иностранные игроки.