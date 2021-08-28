Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет покинуть клуб. Об этом сообщает Marca.

Француз сообщил своему агенту Мино Райоле, что хочет выступать за мадридский «Реал». Полузащитник не заинтересован в подписании нового соглашения с «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Погба сыграл два матча, в которых отметился пятью результативными передачами.

Погба выступает за «Юнайтед» с 2016 года. До этого с 2012 по 2016 год французский футболист защищал цвета туринского «Ювентуса».

Француз — чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.

В 2013 году стал обладателем награды Golden Boy. В январе 2014 года Погба был включен газетой The Guardian в десятку самых перспективных молодых футболистов Европы. В том же году француз стал обладателем Трофея «Браво». В январе 2016 года Погба был включен в состав символической «команды года» по версии УЕФА, а также в сборную 2015 года по версии FIFPro.

Текущее соглашение футболиста с командой рассчитано до лета 2022 года. До этого неоднократно сообщалось, что хавбек может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Поль Погба может перейти во французский «Пари Сен-Жермен».