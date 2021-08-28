«Химки» выступили с заявлением по поводу оскорблений в адрес своего нападающего

Пресс-служба «Химок» прокомментировала оскорбления со стороны болельщиков в адрес нападающего подмосковной команды Сенина Себая во время матча шестого тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:1). Представители «Химок» заявили, что полностью поддерживают Себая.

«К сожалению, имели место нелицеприятные высказывания в адрес Сенина. К счастью, они не носили расистской направленности. Клуб «Химки» придерживается принципа нулевой толерантности к любым проявлениям расизма.

Тем не менее, в нашем клубе, где всегда очень близкие отношения между болельщиками и командой, простое оскорбление также неприемлемо. Эту проблему мы будем решать в диалоге с нашим фанатским объединением. В планах у руководства клуба провести встречу с болельщиками», — сообщили в пресс-службе «Химок» «Чемпионату».

Ранее игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о ситуации в московском «Спартаке».