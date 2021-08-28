Россия сохранила третье место в медальном зачете Паралимпиады в Токио

Сборная России осталась на третьем месте в медальном зачете по итогам четвертого дня Паралимпийских игр в Токио.

В копилке российских спортсменов 40 наград: 13 золотых, семь серебряных и 20 бронзовых медалей.

Лидером зачета остался Китай, в активе которого 79 наград (31-22-26). Вторую строчку занимает Великобритания (16-12-15).

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 31-22-26 (79)

2. Великобритания – 16-12-15 (43)

3. Россия – 13-7-20 (40)

4. США – 11-7-4 (22)

5. Украина – 8-17-9 (34)

Ранее 61-летняя представительница России Надежда Пушпашева выиграла бронзовую награду Паралимпийских игр в Токио в настольном теннисе.