Россия сохранила третье место в медальном зачете Паралимпиады в Токио

Сборная России осталась на третьем месте в медальном зачете по итогам четвертого дня Паралимпийских игр в Токио.
В копилке российских спортсменов 40 наград: 13 золотых, семь серебряных и 20 бронзовых медалей.
Лидером зачета остался Китай, в активе которого 79 наград (31-22-26). Вторую строчку занимает Великобритания (16-12-15).
Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.
Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Китай – 31-22-26 (79)
2. Великобритания – 16-12-15 (43)
3. Россия – 13-7-20 (40)
4. США – 11-7-4 (22)
5. Украина – 8-17-9 (34)
Ранее 61-летняя представительница России Надежда Пушпашева выиграла бронзовую награду Паралимпийских игр в Токио в настольном теннисе.