Стала известна причина отказа Роналду переходить в «Манчестер Сити»

Нападающий Криштиану Роналду принял решение не переходить в «Манчестер Сити» после разговора с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, сообщает La Repubblica.

По информации источника, Гвардиола был холоден в разговоре с Роналду, а также отметил, что не может гарантировать португальцу место в стартовом составе «Манчестер Сити». После этого Роналду решил отказаться от перехода в «Сити» и подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Напомним, 36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:2) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Ранее комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед».