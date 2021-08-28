Орлов: Дзюба подписал новый контракт и перестал совершенствоваться

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве и форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Соболев и Дзюба перестают совершенствоваться. Подпишут контракт – и начинают меньше тренироваться. Самое главное – они больше не растут. Где все заслуженные мастера спорта, которым это звание присвоили в 2018 году? Они все остановились в совершенствовании самого себя. Как и любой творческий человек, игрок должен совершенствоваться.

Роналду и в 36 лет отлично играет? В свое время англичанин Стэнли Мэтьюз вообще до 50 лет играл. Но сегодня медицинские технологии стали больше помогать футболистам», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Орлов считает, что для спортсмена главное – реабилитация и восстановление сил. Также комментатор вспомнил Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявив, что они не реализовали свой талант из-за ряда инцидентов, включая распитие виски в поезде.

16 августа стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Дзюбу в заявку на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее фанаты петербургского «Зенита» и «Уфы» во время матча устроили перекличку, скандируя оскорбительную кричалку про форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбу.