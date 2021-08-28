Стало известно расписание «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы

Московский «Спартак» узнал расписание своих матчей в групповом этапе Лиги Европы.

1-й тур: «Спартак» — «Легия», 15 сентября в 17:30 мск

2-й тур: «Наполи» — «Спартак», 30 сентября в 19:45 мск

3-й тур: «Спартак» — «Лестер Сити», 20 октября в 17:30 мск

4-й тур: «Лестер Сити» — «Спартак», 4 ноября в 22:00 мск

5-й тур: «Спартак» — «Наполи», 24 ноября в 17:30 мск

6-й тур: «Легия» — «Спартак», 9 декабря в 19:45 мск

Красно-белые сыграют с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

В минувшем сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков. Благодаря этому команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако не сумела пробиться в групповую стадию, уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской «Бенфике».

Ранее российский волейболист Алексей Спиридонов поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы.

«У «Спартака» нет никаких шансов в этой Лиге Европы. Шесть поражений легко прогнозируются. Возможно, повезет зацепить ничью с «Легией», хотя на поляков надо выходить с настроем разнести их, но и тут у нынешнего «Спартака» минимум шансов. А «Наполи» вообще убьет этот «Спартак», — сказал Спиридонов.