Игрок сборной Англии пообещал поддержать футболистов, которые совершат каминг-аут

Игрок сборной Англии Конор Коуди пообещал поддержать футболистов, которые совершат каминг-аут, передает Sky Sports.

«Я всегда готов помочь любому футболисту, которому нужна поддержка от профессионального игрока и союзника, если он захочет совершить каминг-аут. Я повторю, что каждый человек, независимо от пола или сексуальной ориентации, заслуживает быть самим собой. Это не должно зависеть от того, какой жизненный путь он выберет», — сказал Коуди.

Коуди выступает за английский «Вулверхэмптон». Также он играл за «Ливерпуль», «Шеффилд Юнайтед» и «Хаддерсфилд Таун».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о защитнике клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвил Предаторс» Люке Прокопе, который совершил каминг-аут.

«Зачем, скажите мне, это все афишировать? Закройся в своей квартире в спальне и делай что хочешь. Только на трибунах будет больше геев и лесбиянок. В остальном все останется по-старому», — сказал Кожевников.