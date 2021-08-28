Билялетдинов считает, что «Локомотив» может занять первое место в группе ЛЕ

Бывший игрок московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от выступления «железнодорожников» в групповом этапе Лиги Европы, передает Metaratings.ru.

«Отличные соперники, будет интересно посмотреть на каждую команду. Можно даже побороться за первое место в группе. «Лацио» — это не «Милан», «Интер» или «Ювентус», так что бороться можно. Думаю, должны первые матчи сыграть в Москве, а в декабре — во Франции. Если будет так, то здорово», — сказал Билялетдинов.

«Железнодорожники» попали в квартет E, в рамках которого подопечным Николича предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

Три лучшие команды каждой группы продолжат борьбу в еврокубках в следующем календарном году.

Победители групп сыграют в 1/8 финала.

Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.