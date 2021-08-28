Стало известно, к кому из футболистов обращались фанаты «Спартака» баннерами про ночной клуб

Стала известна причина баннера фанатов московского «Спартака», в котором они обвиняют игроков в походы в ночные клубы. Речь на баннерах идет об Александре Соболеве и еще нескольких игроках красно белых. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Фанаты красно-белых заметили компанию игроков в ресторане «Черетто» в тот вечер, когда Соболев и «Спартак» объявили о подписании нового контракта – 13 августа. Нападающий решил вечером отметить подписание нового соглашения в компании партнеров по команде.

Основная претензия болельщиков «Спартака» в том, что футболисты пошли в ресторан за день до игры с «Уралом». Именно это является главным мотивом баннеров, которые были на игре с «Сочи», – сказал собеседник портала.

Напомним, во время матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (1:2) фанаты красно-белых вывесили баннер с текстом: «Любимый клуб стал ездить в клубы. За это каждый нам отвратен. Мы с вами до сих пор не грубы. Надеемся, намек понятен».

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает десятое место, набрав семь очков.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, согласно которой фанаты клуба намереваются приехать на базу, чтобы побеседовать с игроками и тренерским штабом.