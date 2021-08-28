На возвращение Роналду в «МЮ» повлиял Фергюсон

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поучаствовал в возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду в английский клуб. Об этом сообщает журналист Самуэль Лакхорст в Twitter.

Как сообщает источник, руководство «МЮ» советовалось с бывшим наставником по поводу целесообразности приглашения португальца. Кроме того, Фергюсон пообщался с самим футболистом. Только после этого клуб направил туринскому «Ювентусу» официальное предложение.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду попрощался с «Ювентусом».

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.