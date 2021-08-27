Фигуристка Загитова рассказала об эмоциях от прыжка с 207 метров

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями от прыжка с высоты 207 метров в банджи-джампинге.

«Когда ты уже олимпийская чемпионка, может казаться, что ничего столь же захватывающего больше не будет. Но сегодня я вновь испытала, конечно, другие, но схожие чувства. Волнение. Страх. Нервы на грани напряжения. И безумный интерес, любопытство — что это будет?» — написала Загитова в Instagram.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проверили на допинг олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную победительницу первенств мира Евгению Медведеву.