Певец Лоза считает, что у «Спартака» нет шансов в Лиге Европы

Российский певец Юрий Лоза оценил шансы московского «Спартака» на выход из группы Лиги Европы, передает «Спорт-Экспресс».

«Если вы дома проигрываете «Сочи», как вы собираетесь обыгрывать «Наполи» и «Лестер»? Сейчас у красно-белых шансов просто нет. Когда у «Спартака» был Романцев, они могли обыграть кого угодно, а сейчас — не пойми что!» — сказал Лоза.

Красно-белые сыграют с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

В минувшем сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков. Благодаря этому команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако не сумела пробиться в групповую стадию, уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской «Бенфике».

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.