Булыкин — о группе «Локомотива» в Лиге Европы: все будет зависеть от настроя и игры

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы для «железнодорожников».

Подопечные Николича попали в квартет E, в рамках которогоим предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

«Группа сложная. «Локомотив» по подбору футболистов, по игре сейчас выглядит неплохо, и может хорошо сейчас сыграть против этих клубов. Тем более эти команды сами играют в футбол и и другим дают. Поэтому все будет зависеть от настроя и игры столичной команды», — сказал экс-форвард «Газете.Ru».

Также Булыкин ответил на вопрос, нужно ли красно-зеленым вспомнить матчи с «Галатасараем» в 2018 году.

«Понятное дело, что статистика, она остается, но на нее не нужно обращать сильно внимание, нужно готовиться к этим играм, которые будут. Это совершенно другие матчи, и тут «Локомотиву» нужно приложить максимум самоотдачи, чтобы добиться хорошего результата. Спустя рукава выступить в Лиге Европы ни у кого не получится», — сказал Булыкин.

В 2018 году на групповой стадии Лиги чемпионов «железнодорожники» в гостях уступили «Галатасараю» со счетом 0:3, а дома обыграли турков 2:0.

Ранее Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для московского «Спартака».