Российского бегуна дисквалифицировали на Паралимпийских играх

Российский легкоатлет Федор Рудаков не сумел финишировать в забеге на 5 000 метров для слепых и слабовидящих на Паралимпийских играх в Токио из-за падения сопровождающего, которому стало плохо из-за жары. Об этом сообщает вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Ольга Семенова.

«Сначала плохо стало лидеру, он упал - очень жарко. Федор без него не смог завершить дистанцию, сейчас с ними врачи. Согласно правилам, результат спортсмена, пришедшего к финишу без лидера, не может быть засчитан», — приводит слова вице-президента ТАСС.

Рудаков завершал дистанцию, находясь на четвертой позиции, но примерно за 50 метров до финиша спортсмен сошел с беговой дорожки и врезался в ограждение. Легкоатлеты преодолевают дистанцию вместе с сопровождающими, которые называются лидерами.

Рудакову 27 лет. Он является чемпионом Европы 2021 года на дистанции 1500 метров и серебряным призером мирового первенства 2019 года на дистанции 5000 метров.

Ранее сообщалось, что российский велогонщик Михаил Асташов побил мировой рекорд в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1 000 метров в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх — 2020 в Токио.