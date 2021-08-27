Тренер бельгийской команды пришел на пресс-конференцию голым

Бельгийский «Антверпен» в матче квалификации Лиги Европы УЕФА одержал победу над «Омонией» со счетом 4:4 (3:2 пен). После матча 44-летний наставник победителей пришел на послематчевую пресс-конференцию без одежды. Он прикрыл нижнюю часть своего тела полотенцем.

«Подождите… Что здесь происходит!?» — гласит комментарий пресс-службы «Антверпена» к публикации в Twitter.

«Антверпен» является одним из старейших клубов Бельгии, и первым клубом вступившим в Бельгийскую Футбольную Ассоциацию. Антверпен выиграл четыре титула лиги, а также два кубка Бельгии. В 1900 году большинство игроков покинули клуб для нового соседнего клуба «Беерсхот», и это стало началом длительного соперничества между обоими клубами. Клуб последний из представителей Бельгии играл в финале еврокубка (поражение в финале Кубка обладателей кубков в 1993 году, поражение от «Пармы»).

Ранее по итогам квалификационных этапов определились все участники групповой стадии Лиги Европы.