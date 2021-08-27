Боец UFC отстранен не девять месяцев за употребление допинга

Боец UFC Хуансамильо Рондерос получил отстранение на девять месяцев и штраф на общую сумму 2245 долларов от Атлетической комиссии штата Невада из-за положительного теста на марихуану и кокаин. Об этом информирует «Матч ТВ».

Комиссия вынесла это решение на ежемесячном заседании, которое состоялось в Лас-Вегасе. По завершении отстранения колумбийский боец должен предоставить комиссии тесты на чистоту от наркотиков.

Рондерос имеет в своем активе две победы и одно поражение, которое пришлось на дебют в UFC.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к допингу.

Начиная с 2006 года, турниры UFC составляют значительную конкуренцию профессиональному боксу на платном телевидении: количество заказов платных трансляций нередко превышает миллион. В 2007 году, после выкупа главного конкурента, японской организации Pride Fighting Championships, UFC превратилась в одного из крупнейших в мире промоутеров боев по смешанным единоборствам.