Бензема намекнул на подписание Мбаппе в «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема намекнул на трансфер форварда «ПариСен-Жермен» Килиана Мбаппе. Француз опубликовал фото Роналдо и Ромарио – связка бразильских нападающих, которая считалась одной из сильнейших в 90-е годы.

«За это я и люблю футбол», – подписал снимок Бензема. Мбаппе и Бензема вместе выступают за сборную Франции, теперь они будут играть за один клуб. Ранее стало известно, что трансфер Мбаппе в «Реал» почти согласован. Француз уже попрощался с партнерами по «ПСЖ».

«ПСЖ» готов принять последнее предложение мадридцев в размере 170 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов. По данным Marca, «Реал» может объявить о переходе Мбаппе уже в эту пятницу».

Ранее стало известно, что «Реал» может объявить о переходе Мбаппе прямо в пятницу после того, как клубы обменяются документами и согласуют последние детали.

Мбаппе — самый дорогой игрок мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость нападающего сборной Франции оценивается в €160 млн. Он станет свободным агентом летом 2022-го.

Француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

В качестве футболиста сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.