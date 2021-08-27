Украинка Магучих прокомментировала серебро в Бриллиантовой лиге. У Ласицкене золото

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала свое выступление в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Магучих заняла второе место, уступив россиянке Марии Ласицкене.

«Очень довольна своим сегодняшним результатом. Лозанна — такой замечательный город, и это мои первые соревнования после Олимпийских игр. Я действительно стараюсь не ставить себе никаких ограничений по высоте, и единственный предел для меня — это небо. После этого старта я буду выступать в Париже, Брюсселе, а затем на финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

После этих соревнований у меня будет долгожданный отпуск, а затем начну подготовку к сезону в закрытых помещениях», — приводит слова Магучих пресс-служба Бриллиантовой лиги.

Для победы Ласицкене хватило результата 1,98 метра, спортсменка взяла эту высоту с первой попытки. Второй стала украинка Ярослава Магучих, преодолевшая планку, установленную на этой же высоте, с третьей попытки. Третье место заняла австралийка Никола Макдермотт (1,95).

Российская легкоатлетка пыталась взять высоту 2,01 метра, но провалила все три попытки.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.

Ранее президент Украины вручил орден легкоатлетке Магучих.