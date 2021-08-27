Испанские клубы не отпустят южноамериканских игроков в сборные

Клубы испанской Ла Лиги не отпустят южноамериканских игроков в национальные команды на ближайшие матчи квалификации на чемпионат мира — 2022, который пройдет в Катаре.

Такое решение вызвано конфликтом с КОНМЕБОЛ, которой ФИФА разрешила увеличить на два дня интервалы для проведения отборочных матчей в сентябре и октябре. В Ла Лиге сочли, что такое решение приведет к нарушению целостности сезона. В заявлении Ла Лиги говорится, что в ближайшее время будут проведены дополнительные встречи для поиска выхода из создавшейся ситуации.

Чемпионат мира в Катаре — 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого должна пройти в ноябре и декабре 2022. Эта страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые пройдет на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой. Организатор чемпионата мира 2022 года был назван 2 декабря 2010 года в Цюрихе (Швейцария). Финальный матч пройдёт 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону по поводу участия футболистов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) в международных матчах.