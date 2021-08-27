Салихова — о тренере «Спартака»: он самый мягкотелый, такие не выживают в этом клубе

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что наставник красно-белых Руи Витория — неподходящий вариант для клуба.

«Попов отвергнул Де Дзерби, Гарсию и Фонсеку. У них нет самоваров, то есть титулов. И взял самого мягкотелого тренера в прямом и переносном смысле. Такие не выживают в этом клубе. Нужен гладиатор», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» проиграл «Сочи» со счетом 1:2.

Счет в матче открыл игрок красно-белых Роман Зобнин. Через шесть минут Максим Барсов счет сравнял. Победный мяч в составе черноморской команды забил Артур Юсупов.

Российская премьер-лига. 6-й тур

«Спартак» — «Сочи» — 1:2

Голы: 1:0 — Зобнин, 60; 1:1 — Барсов, 66, 1:2 — Юсупов, 72.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав семь очков.

Ранее Салихова раскритиковала наставника красно-белых Руя Виторию.