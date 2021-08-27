Стало известно, когда «Реал» может официально подтвердить переход Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал». По данным авторитетного издания Marca, ожидается, что «Реал» может объявить о переходе Мбаппе прямо в пятницу после того, как клубы обменяются документами и согласуют последние детали.

Нападающий посетит Мадрид, а после этого отправится в расположение сборной Франции.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил за Килиана Мбаппе €170 млн, сообщают испанские СМИ.

Мбаппе — самый дорогой игрок мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость нападающего сборной Франции оценивается в €160 млн. Он станет свободным агентом летом 2022-го.

Француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

В качестве футболиста сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.