«Зенит» сыграет с действующим победителем ЛЧ и «Ювентусом» в групповом этапе турнира

В эти минуты продолжается жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021-22.

Петербургский «Зенит» попал в группу H. Уже известно, что подопечные Сергея Семака сыграют с лондонским «Челси» и туринским «Ювентусом».

Сине-бело-голубым осталось узнать соперника из четвертой корзины, в которой представлены «Бешикташ» (Турция), «Динамо» (Украина), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Милан» (Италия), «Мальме» (Швеция), «Вольфсбург» (Германия), «Шериф» (Молдавия).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию жеребьевки.

«Зенит», гарантировавший себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов благодаря победе в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21, стал единственным представителем России в этом турнире в нынешнем сезоне. Московский «Спартак» также имел шансы на групповой этап, однако в третьем квалификационном раунде подопечные Руя Витории не справились с португальской «Бенфикой», проиграв по сумме двух поединков с результатом 0:4 (0:2, 0:2).

Ранее Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).